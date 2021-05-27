Швейцарський поштовий оператор Proton підтвердив, що лист про бомбу був відправлений після захоплення літака Ryanair

Швейцарський поштовий оператор Proton підтвердив, що лист про бомбу на борту літака Ryanair відправили вже після того, як його розвернули до Мінська білоруські диспетчери.
Про це пише Reuters.
Там повідомили, що електронний лист з їхнього сервісу ProtonMail відправили після того, як літак вже прямував до аеропорту в Мінську.
«Ми не бачили достовірних свідчень того, що твердження білоруської сторони відповідають дійсності. Ми будемо підтримувати європейську владу в їх розслідуванні інциденту після отримання юридичного запиту», — підкреслили у компанії.
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака, який летить за маршрутом Афіни — Вільнюс, закладена бомба, цю інформацію він отримав нібито з листа від ХАМАСу (там це спростували). Літак посадили, а бомбу не знайшли. Однак на борту перебував Роман Протасевич — колишній головред опозиційного Telegram-каналу NEXTA, його затримали. 24 травня зʼявилося відео, на якому Протасевич каже, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить про організацію протестів у Мінську.
- ЄС, США і Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна і ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Крім цього, Велика Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.