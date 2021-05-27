Швейцарський поштовий оператор Proton підтвердив, що лист про бомбу був відправлений після захоплення літака Ryanair

Швейцарський поштовий оператор Proton підтвердив, що лист про бомбу на борту літака Ryanair відправили вже після того, як його розвернули до Мінська білоруські диспетчери.

Там повідомили, що електронний лист з їхнього сервісу ProtonMail відправили після того, як літак вже прямував до аеропорту в Мінську.

«Ми не бачили достовірних свідчень того, що твердження білоруської сторони відповідають дійсності. Ми будемо підтримувати європейську владу в їх розслідуванні інциденту після отримання юридичного запиту», — підкреслили у компанії.