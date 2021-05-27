Швейцарский почтовый оператор Proton подтвердил, что письмо о бомбе было отправлено после захвата самолета Ryanair

Швейцарский почтовый оператор Proton подтвердил, что письмо о бомбе на борту самолета Ryanair отправили уже после того, как его развернули в Минск беларусские диспетчеры.

Там сообщили, что электронное письмо с их сервиса ProtonMail отправили после того, как самолет уже направлялся в аэропорту в Минске.

«Мы не видели достоверных свидетельств того, что утверждения беларусской стороны соответствуют действительности. Мы будем поддерживать европейские власти в их расследовании инцидента после получения юридического запроса», — подчеркнули в компании.