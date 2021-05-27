«Досье»: Диспетчеры в Минске сообщили экипажу самолета Ryanair о письме с угрозой взрыва за полчаса до его получения

Предполагаемое электронное письмо, отправленное «представителем ХАМАСа» в минский аэропорт с угрозой взрыва самолета Ryanair, в котором находился бывший главный редактор оппозиционного беларусского Tekegram-канала NEXTA Роман Протасевич, было получено почти через полчаса после того, как диспетчеры предупредили экипаж о нем.

Об этом сообщает проект «Досье», которому вместе с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel удалось получить копию письма.

Из него следует, что беларусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 24 минуты раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.

Расследователи сообщают, что письмо с угрозой пришло и в литовские аэропорты. Исходя из данных «Досье», в 12:25 литовские аэропорты получили письмо от «террористов», в 12:33 беларусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва и только в 12:57 в минский аэропорт пришло письмо с угрозой о бомбе

Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт таких угроз не поступало.