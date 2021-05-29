«Захопив деякі документи». Лукашенко приїхав до Путіна з чорною валізою і поскаржився на спробу розгойдати ситуацію в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ввечері 28 травня у Сочі зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і поскаржився на реакцію Заходу на примусову посадку літака Raynair у Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича, повідомляє ВВС Україна.
Під час зустрічі поруч із кріслом Лукашенка стояла чорна валіза.
«Завжди є охочі підкинути нам проблем. Ви про них знаєте. Я вас проінформую. Користуючись довірчим ставленням, захопив деякі документи, щоб ви розуміли, що відбувається. Щоб ви розуміли, що це за люди. Хоча ми з вами щодо цього обговорювали багато проблем», — заявив він.
На думку Лукашенка, після того, як Путін ознайомиться з цими документами, то зрозуміє, «що там відбувалося і відбувається».
«Йде спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року», — запевнив він.
У відповідь на слова Лукашенка Путін згадав, як колись посадили літак президента Болівії і вивели його з повітряного судна.
«І нічого, тиша...» — заявив російський президент.
«А з Росією в Туреччині, памʼятаєте? У Сирію летів літак. Нібито зброя. Посадили, оглянули. Ніхто не кричав. Ну, оглянули й оглянули. Ваше суверенне право», — додав Лукашенко.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАС». Однак там одразу це заперечили.
- Того ж дня також зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- Лідери ЄС на саміті 24 травня вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.