«Захватил некоторые документы». Лукашенко приехал к Путину с черным чемоданом и пожаловался на попытку раскачать ситуацию в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 28 мая в Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным и пожаловался на реакцию Запада на принудительную посадку самолета Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича, сообщает ВВС Украина.

Во время встречи рядом с креслом Лукашенко стоял черный чемодан.

«Всегда есть желающие подбросить нам проблем. Вы о них знаете. Я вас проинформирую. Пользуясь доверительным отношением, захватил некоторые документы, чтобы вы понимали, что происходит. Чтобы вы понимали, что это за люди. Хотя мы с вами в этом ключе обсуждали много проблем», — заявил он.