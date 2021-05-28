Білоруський опозиціонер Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати €11 млн на винагороду за арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому на його каналі 27 травня.
«Вчора пізно вночі ми запустили нову громадянську ініціативу. Сенс цієї ініціативи в тому, щоб зібрати достатню кількість коштів і передати їх як винагороду тим представникам силових структур або громадянського суспільства, які здійснять затримання і арешт злочинця №1», — сказав він.
За словами Цепкало, технологія створена так, що пожертвувані гроші будуть резервуватися на рахунку людини, яка їх жертвує.
«Вони не будуть списуватися до дня, поки Лукашенко не буде затриманий і заарештований. Після цього гроші підуть на спеціальний рахунок, який гарантовано, згідно із законодавством Євросоюзу, піде на оплату винагороди тим людям, які знайдуть у собі достатню мужність, щоб виконати закони Республіки Білорусь, щоб здійснити міжнародне правосуддя», — додав політик.
Також опозиціонер висловив переконання, що всередині системи існує величезна кількість «порядних, принципових людей, для яких служіння народу, служіння закону є не порожнім звуком».
«Я дуже сподіваюся, що цього разу у нас вийде», — резюмував він.
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