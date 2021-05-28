Білоруський опозиціонер Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати €11 млн на винагороду за арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому на його каналі 27 травня.

«Вчора пізно вночі ми запустили нову громадянську ініціативу. Сенс цієї ініціативи в тому, щоб зібрати достатню кількість коштів і передати їх як винагороду тим представникам силових структур або громадянського суспільства, які здійснять затримання і арешт злочинця №1», — сказав він.

За словами Цепкало, технологія створена так, що пожертвувані гроші будуть резервуватися на рахунку людини, яка їх жертвує.