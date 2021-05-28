Беларусский оппозиционер Цепкало предложил собрать 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать €11 млн на вознаграждение за арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его канале 27 мая.

«Вчера поздно ночью мы запустили новую гражданскую инициативу. Смысл этой инициативы в том, чтобы собрать достаточное количество средств и передать их в качестве вознаграждения тем представителям силовых структур или гражданского общества, которые совершат задержание и арест преступника №1», — сказал он.

По словам Цепкало, технология создана так, что пожертвованные деньги будут резервироваться на счету человека, который их жертвует.