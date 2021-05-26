Оппозиция заявила о подготовке новых протестов в Беларуси. Планируют «нарастить партизанское движение внутри страны»

Беларусская оппозиция объявила о подготовке новой активной фазы протестов.

Об этом сообщается в Telegram-канале экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

В совместном заявлении офиса Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало говорится, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко «на грани тотальной изоляции».

«И мы сами, беларусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать — окно возможностей открыто. Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста», — говорится в заявлении оппозиции.

Согласно сообщению, на первой совместной встрече представители оппозиции обсудили:

усиление международного давления и конкретные меры в ответ на действия Лукашенко;

контакт с чиновниками внутри Беларуси и расширение этого контакта;

наращивание структуры партизанского движения внутри Беларуси;

проект по амнистии и реабилитации участников протестов.

С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.