Беларусская оппозиция запланировала новую акцию протеста. Ее назначили на 9 мая

Беларусская оппозиция планирует новые массовые протесты против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Ожидается, что они состоятся 9 мая.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Через соцсети я призываю беларусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в беларусскую историю как фашист», — заявил экс-министр культуры Беларуси, один из лидеров оппозиции Павел Латушко.

По его словам, он сам и другие члены демократического движения «готовы взять судьбу страны в свои руки». Оппозиционер отметил, что некоторые члены этой команды находятся в Беларуси. Однако не стал называть имен, отметив, что иначе им грозит немедленный арест.

Нынешние преследования оппозиции в Беларуси Латушко назвал самыми страшными в Европе за последние 40 лет. «Репрессии проникли во все слои общества», — отметил он, добавив, что сейчас беларусский парламент работает над законом, который позволит силовикам стрелять на демонстрациях без предупреждения.