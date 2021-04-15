В Беларуси завели более 3 тысяч уголовных дел за протесты

Генпрокуратура Беларуси открыла более 3 тысяч уголовных дел связанных с протестами против режима Александра Лукашенко, которые начались в августе 2020 года.

Цифры назвал заместитель генпрокурора Геннадий Дыско, сообщает пресс-служба ведомства.

«Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности. За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста», — сказал Дыско.

Более 750 дел заведено за осквернение сооружений и порчу имущества (вероятно за граффити), около 600 дел за оскорбление представителей власти и более 300 за насилие или угрозы в отношении силовиков.

Как сообщает TUT.BY, еще в начале марта глава Следственного комитета Беларуси говорил, что с августа 2020 года было возбуждено 2 407 уголовных дел экстремистской направленности.