В Москве за неделю пропали два беларусских оппозиционера — их тайно вывезли в Минск

В Москве исчез белорусский оппозиционер, после чего стало известно о его задержании в Беларуси.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Задержанным оказался Юрий Зенкович, бывший активист и член оппозиционной партии «Беларусский народный фронт». Супруга Зенковича Елена Денисовец рассказала, что мужа схватили в гостинице Nordic Rooms, где он останавливался во время своей деловой поездки в Москву. Сотруднице отеля люди в штатском заявили, что они «забирают его, так как он подозревается в терроризме». После этого они зашли в номер Зенковича и забрали его вещи.

Задержание произошло 11 апреля, а 13 апреля с Денисовец связался государственный адвокат, который подтвердил, что Зенкович находится в Минске в СИЗО Комитета госбезопасности Беларуси.

13 апреля КГБ Беларуси сообщило о задержании политолога Александра Федуты. Он также исчез в Москве, приехав туда по работе. Как он оказался в Беларуси, в КГБ не уточнили.