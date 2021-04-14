В Москве за неделю пропали два беларусских оппозиционера — их тайно вывезли в Минск

В Москве исчез белорусский оппозиционер, после чего стало известно о его задержании в Беларуси.
Об этом пишет «Радио Свобода».
Задержанным оказался Юрий Зенкович, бывший активист и член оппозиционной партии «Беларусский народный фронт». Супруга Зенковича Елена Денисовец рассказала, что мужа схватили в гостинице Nordic Rooms, где он останавливался во время своей деловой поездки в Москву. Сотруднице отеля люди в штатском заявили, что они «забирают его, так как он подозревается в терроризме». После этого они зашли в номер Зенковича и забрали его вещи.
Задержание произошло 11 апреля, а 13 апреля с Денисовец связался государственный адвокат, который подтвердил, что Зенкович находится в Минске в СИЗО Комитета госбезопасности Беларуси.
13 апреля КГБ Беларуси сообщило о задержании политолога Александра Федуты. Он также исчез в Москве, приехав туда по работе. Как он оказался в Беларуси, в КГБ не уточнили.
- Похожая история случилась и с украинским студентом Киево-Могилянской академии Павлом Грибом. Его похитили в Беларуси 24 августа 2017 года и тайно вывезли на территорию России. По словам его отца, Игоря Гриба, Павел поехал в Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой до этого общался только в соцсетях. После этого связь с ним прервалась. По словам Павла Гриба, он был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, примерно через несколько дней в Смоленской области был оформлен протокол его задержания. Освободить украинца удалось только во время обмена пленными 6 сентября 2019 года.