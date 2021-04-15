У Білорусі заведено понад 3 тисячі кримінальних справ за протести

Генпрокуратура Білорусі відкрила більше 3 тисяч кримінальних справ повʼязаних із протестами проти режиму Олександра Лукашенка, які почалися в серпні 2020 року.

Цифри назвав заступник генпрокурора Геннадій Диско, повідомляє пресслужба відомства.

«Правоохоронна система країни в минулому році зіткнулася з великою кількістю суспільно небезпечних дій, спрямованих на руйнування правопорядку і білоруської державності. За минулий період зареєстровано понад 3 тисячі злочинів, повʼязаних з організацією та проведенням незаконних масових заходів та акцій протесту», — сказав Диско.

Більше 750 справ заведено за осквернення споруд і псування майна (ймовірно за графіті), близько 600 справ за образу представників влади і понад 300 за насильство або погрози щодо силовиків.

Як повідомляє TUT.BY, ще на початку березня голова Слідчого комітету Білорусі говорив, що з серпня 2020 року було порушено 2 407 кримінальних справ екстремістської спрямованості.