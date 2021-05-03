Білоруська опозиція запланувала нову акцію протесту. Її призначили на 9 травня

Білоруська опозиція планує нові масові протести проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Очікується, що вони відбудуться 9 травня.
Про це пише Deutsche Welle.
«Через соцмережі я закликаю білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист», — заявив ексміністр культури Білорусі, один з лідерів опозиції Павло Латушко.
За його словами, він сам та інші члени демократичного руху «готові взяти долю країни у свої руки». Опозиціонер зазначив, що деякі члени цієї команди перебувають у Білорусі. Однак не став називати імен, вказавши, що інакше їм загрожує негайний арешт.
Нинішні переслідування опозиції в Білорусі Латушко назвав найстрашнішими в Європі за останні 40 років. «Репресії проникли в усі верстви суспільства», — зазначив він, додавши, що наразі білоруський парламент працює над законом, який дозволить силовикам стріляти на демонстраціях без попередження.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Олександра Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішеннями судів. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.
- Опозиція заявила, що підготувала новий сценарій протестів — намагатимуться дезорієнтувати силовиків. Парламент тим часом ухвалив законопроєкт, який скасовує повідомну систему проведення зібрань.