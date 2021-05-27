Естонія закрила повітряний простір для білоруських авіакомпаній

Естонія закрила свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній та літаків, які вилітають із Білорусі, після примусової посадки рейсу Raynair у Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича.
Про це йдеться у рішенні уряду країни від 27 травня.
«Захопивши літак, що здійснював рейс між Афінами і Вільнюсом і заарештувавши журналіста, який критикує уряд, і його супутницю, білоруський режим вчинив акт державного тероризму і повинен взяти відповідальність за свої діяння», — заявила премʼєр-міністр Кая Каллас.
Очільниця естонського уряду також наголосила, що Євросоюз продовжить підготовку до швидкого запровадження додаткових санкцій щодо білоруських чиновників і компаній, тісно повʼязаних із режимом, а також розробить економічні санкції.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАС». Однак там одразу це заперечили.
- Того ж дня також зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- Лідери ЄС на саміті 24 травня вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.