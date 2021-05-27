Эстония закрыла воздушное пространство для беларусских авиакомпаний

Эстония закрыла свое воздушное пространство для беларусских авиакомпаний и самолетов, которые вылетают из Беларуси, после принудительной посадки рейса Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича.
Об этом говорится в решении правительства страны от 27 мая.
«Захватив самолет, совершавший рейс между Афинами и Вильнюсом и арестовав журналиста, критикующего правительство, и его спутницу, беларусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять ответственность за свои действия», — заявила премьер-министр Кая Каллас.
Глава эстонского правительства также отметила, что Евросоюз продолжит подготовку к быстрому введения дополнительных санкций в отношении беларусских чиновников и компаний, тесно связанных с режимом, а также разработает экономические санкции.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАС». Однако там сразу это отрицали.
- В тот же день также появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и свидетельствует по организации протестов в Минске.
- Лидеры ЕС на саммите 24 мая решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Авиарегулятор ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.