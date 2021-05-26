Із сектора Гази евакуювали 109 українців. МЗС також допомогло молдаванам і болгарам

Із сектора Гази, де нещодавно припинилися ізраїльські обстріли, евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та чотирьох — Болгарії.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що їх усіх доставили в Каїр. Незабаром вони полетять до Києва.
«Україна та Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили», — написав він у Twitter, зазначивши, що Україна стала однією з перших країн світу, яка вивела з Гази не тільки своїх громадян.
Компанія «Укрзалізниця» раніше повідомляла, що евакуйованих доставлять у міжнародний аеропорт «Бориспіль». Частину з них після цього відвезуть на центральний столичний вокзал.
- Із 10 до 20 травня між Ізраїлем і сектором Гази тривала «ракетна війна». ХАМАС і «Ісламський джихад» почали масовані ракетні удари на тлі сутичок в Єрусалимі біля мечеті Аль-Акса. Ізраїль у відповідь почав операцію «Страж стіни» із застосуванням наземних сил. За 10 днів загинули приблизно 248 палестинців і 12 ізраїльтян.
- Близько 140 українців хотіли повернутися в Україну з сектора Гази, але їх евакуацію відкладали через бойові дій. 19 травня Україна домовилася про «зелений коридор» через Єгипет. Загалом у секторі Гази, за даними МЗС, перебувають 1 600 українців.