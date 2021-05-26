Із сектора Гази евакуювали 109 українців. МЗС також допомогло молдаванам і болгарам

Із сектора Гази, де нещодавно припинилися ізраїльські обстріли, евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та чотирьох — Болгарії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що їх усіх доставили в Каїр. Незабаром вони полетять до Києва.

«Україна та Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили», — написав він у Twitter, зазначивши, що Україна стала однією з перших країн світу, яка вивела з Гази не тільки своїх громадян.

Компанія «Укрзалізниця» раніше повідомляла, що евакуйованих доставлять у міжнародний аеропорт «Бориспіль». Частину з них після цього відвезуть на центральний столичний вокзал.