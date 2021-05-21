В МЗС пояснили, чому українців із сектора Гази досі не вдалося евакуювати

Близько 140 українців виявили бажання повернутися в Україну із сектору Гази. Але їхню евакуацію відкладали через бойові дії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі «Радіо Свобода».

Ніколенко наголосив, що початок евакуації досі стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпечного виїзду українців. Але після досягнення домовленостей між Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню у МЗС сподіваються почати повернення українців вже найближчим часом.

«Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека. Зараз важливо, аби громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі щодо логістичних питань і орієнтувалися винятково на офіційні повідомлення», — наголосив речник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, здебільшого серед тих, хто виявив бажання повернутися в Україну, — жінки і діти. Також є звернення від кількох урядів іноземних країн про вивезення їхніх громадян.

Нагадаємо, 19 травня Україна домовилася про «зелений коридор», щоб вивезти своїх громадян із сектора Гази через Єгипет, і організацію відповідного авіарейсу. Загалом на цій території перебуває 1 600 українців, 127 з них виявили бажання повернутися в Україну.