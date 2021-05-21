В МИД объяснили, почему украинцев из сектора Газа до сих пор не удалось эвакуировать

Около 140 украинцев выразили желание вернуться в Украину из сектора Газы. Но их эвакуацию откладывали из-за боевых действий.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «Радио Свобода».

Николенко отметил, что начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинцев. Но после достижения договоренностей между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в МИД надеются начать возвращение украинцев в ближайшее время.

«Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность. Сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистических вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения», — отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

По его словам, в основном среди тех, кто изъявил желание вернуться в Украину, — женщины и дети. Также есть обращения от нескольких правительств иностранных государств о вывозе и их граждан.

Напомним, 19 мая Украина договорилась о «зеленом коридоре» для вывоза своих граждан из сектора Газа через Египет и организацию соответствующего авиарейса. Всего на этой территории находится 1 600 украинцев, 127 из них выразили желание вернуться в Украину.