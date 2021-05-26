Из сектора Газа эвакуировали 109 украинцев. МИД также помог молдаванам и болгарам

Из сектора Газа, где недавно прекратились израильские ответные обстрелы, эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и четырех — Болгарии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что их всех доставили в Каир. Вскоре они вылетят в Киев.

«Украина и Египет приложили безумные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали», — написал он в Twitter, отметив, что Украина стала одной из первых стран мира, которая вывела из Газы не только своих граждан.

Компания «Укрзалізниця» ранее сообщала, что эвакуированных доставят в международный аэропорт «Борисполь». Часть из них после этого отвезут на центральный столичный вокзал.