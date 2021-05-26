Закриття авіасполучення з Білоруссю: МЗС та МОЗ вирішують, як повернути українців, що перебували на лікуванні

Міністерство охорони здоровʼя та Міністерство закордонних справ шукають шляхи для відправки та повернення громадян, які лікуються у Білорусі. Проблема постала після закриття повітряного сполучення між Україною та Білоруссю.

Про це заявили в МОЗ.

Нині в Білорусі, за наявною інформацією, перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще 4 українці проходять обстеження.