Закрытие авиасообщения с Беларусью: МИД и Минздрав решают, как вернуть украинцев, находившихся на лечении

Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел ищут пути для возвращения граждан, которые лечатся в Беларуси. Проблема возникла после закрытия воздушного сообщения между Украиной и Беларусью.

Об этом заявили в Минздраве.

Сейчас в Беларуси, по имеющейся информации, находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.