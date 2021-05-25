Ректор КНУ закликав вчену раду терміново позбавити Лукашенка почесного звання

Ректор Київського національного університету імені Шевченка Володимир Бугров звернувся до вченої ради вишу із закликом терміново позбавити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора КНУ.

Про це Бугров повідомив у Facebook на тлі подій у Мінську з примусовою посадкою літака Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

«Усі ви, напевно, як і я, глибоко вражені та стурбовані подіями, щоі відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців. Зокрема, нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили «актом піратства з боку білоруської влади» на чолі із Лукашенком», — зазначив ректор.