Ректор КНУ призвал ученый совет срочно лишить Лукашенко почетного звания

Ректор Киевского национального университета имени Шевченко Владимир Бугров обратился к ученому совету вуза с призывом срочно лишить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ.

Об этом Бугров сообщил в Facebook на фоне событий в Минске с принудительной посадкой самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

«Все вы, наверное, как и я, глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев. В частности, недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили «актом пиратства со стороны беларусских властей» во главе с Лукашенко», — отметил ректор.