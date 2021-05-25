Ректор КНУ призвал ученый совет срочно лишить Лукашенко почетного звания

Ректор Киевского национального университета имени Шевченко Владимир Бугров обратился к ученому совету вуза с призывом срочно лишить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ.
Об этом Бугров сообщил в Facebook на фоне событий в Минске с принудительной посадкой самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
«Все вы, наверное, как и я, глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев. В частности, недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили «актом пиратства со стороны беларусских властей» во главе с Лукашенко», — отметил ректор.
Бугров подчеркнул, что считает Лукашенко недостойным почетного звания КНУ, а «его противозаконные действия — противоречащими ценностям университета». «Именно поэтому я обращаюсь к ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании», — сказал ректор.
Отметим, Бугров в марте этого года заявлял, что университет не может лишить Лукашенко звания из-за «отсутствие процедуры».
Лукашенко получил диплом почетного доктора КНУ 5 ноября 2009 года. Диплом ему вручил и. о. ректора Леонид Губерский.
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- ООН, страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Украина уже выступили с осуждением действий режима Лукашенко. Ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты через территорию Беларуси, а некоторые страны, в том числе Украина, прекратили авиасообщение с ней.