Лукашенко у середу виступить із заявою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у середу, 26 травня, виступить із заявою у парламенті. Про це заявила його речниця Наталія Ейсмонт, а деталі повідомляє видання TUT.by

З якого приводу заява — не зазначається. Проте всі очікують, що він прокоментує ситуацію із захопленням літака Raynair і опозиціонера Романа Протасевича.

У завтрашній зустрічі візьмуть участь не тільки депутати, а й сенатори, члени уряду, представники інших держструктур, губернатори, а також політологи, соціологи, керівники ЗМІ, журналісти, вчені та блогери.

Також Ейсмонт заявила, що після заяви Лукашенка відбудеться «дискусія з широкого кола питань».