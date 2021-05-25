Лукашенко у середу виступить із заявою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у середу, 26 травня, виступить із заявою у парламенті. Про це заявила його речниця Наталія Ейсмонт, а деталі повідомляє видання TUT.by
З якого приводу заява — не зазначається. Проте всі очікують, що він прокоментує ситуацію із захопленням літака Raynair і опозиціонера Романа Протасевича.
У завтрашній зустрічі візьмуть участь не тільки депутати, а й сенатори, члени уряду, представники інших держструктур, губернатори, а також політологи, соціологи, керівники ЗМІ, журналісти, вчені та блогери.
Також Ейсмонт заявила, що після заяви Лукашенка відбудеться «дискусія з широкого кола питань».
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака Афіни — Вільнюс є бомба, цю інформацію він отримав начебто з листа від ХАМАС (рух це заперечив). Літак посадили, а бомбу не знайшли. Проте на борту перебував Роман Протасевич — засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA. Його затримали. 24 травня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.