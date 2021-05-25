Лукашенко в среду выступит с заявлением

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 26 мая, выступит с заявлением в парламенте. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, а детали сообщает издание TUT.by
По какому поводу заявление — не указывается. Однако все ожидают, что он прокомментирует ситуацию с захватом самолета Raynair и оппозиционера Романа Протасевича.
Во встрече будут принимать участие не только депутаты, но и сенаторы, члены правительства, представители других госструктур, губернаторы, а также политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые и блогеры.
Также Эйсмонт заявила, что после заявления Лукашенко состоится «дискуссия по широкому кругу вопросов».
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета рейсом Афины — Вильнюс находится бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАС (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.