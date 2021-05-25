Лукашенко в среду выступит с заявлением

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 26 мая, выступит с заявлением в парламенте. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, а детали сообщает издание TUT.by

По какому поводу заявление — не указывается. Однако все ожидают, что он прокомментирует ситуацию с захватом самолета Raynair и оппозиционера Романа Протасевича.

Во встрече будут принимать участие не только депутаты, но и сенаторы, члены правительства, представители других госструктур, губернаторы, а также политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые и блогеры.

Также Эйсмонт заявила, что после заявления Лукашенко состоится «дискуссия по широкому кругу вопросов».