СБУ перевіряє на справжність плівки із Медведчуком, які оприлюднив Bihus.Info

Служба безпеки України досліджує на справжність записи розмов народного депутата Віктора Медведчука, які оприлюднили журналісти-розслідувачі з Bihus.Info.

Про це в етері телеканалу «Дом» заявив спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора оприлюднили тільки ту інформацію, яку наразі можна розголошувати. Він додав, що існують й інші факти, щодо яких зараз триває розслідування, тому ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

«З огляду на те, що слідчі дії досі продовжуються, з іншими фактами ми поки що в публічну площину виходити не можемо», — додав Дехтяренко.