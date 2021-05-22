СБУ проверяет на подлинность пленки с Медведчуком, которые обнародовал Bihus.Info

Служба безопасности Украины исследует подлинность записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука, которые обнародовали журналисты-расследователи из Bihus.Info.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Он отметил, что на совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора обнародовали только ту информацию, которую сейчас можно разглашать. Он добавил, что существуют и другие факты, по которым сейчас идет расследование, потому ознакомить с этими материалами общественность пока невозможно.

«Учитывая то, что следственные действия еще продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем», — добавил Дехтяренко.