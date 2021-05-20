«Схеми»: Нардеп Тарас Козак залишив Україну літаком, яким користується білоруський олігарх Воробей

Своїми літаками Козак скористатись не міг, оскільки на них та на обслуговуючі компанії Україна наклала санкції. Козак, за інформацією джерела «Схем» зі сфери авіаперевезень та у силовій структурі, 24 лютого перебував на борту літака Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA. Тоді літак вилетів з Києва до Мінська, а звідти до Москви. Відтоді в Україну соратник Медведчука більше не повертався. Зазначимо, що СБУ отримала дозвіл на затримання Козака , оскільки його підозрюють у державній зраді.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» спільно з журналістами проєкту розслідувань «Давайце Разбірацца» білоруського телеканалу «Белсат».

А перед цим, 14 лютого, Козак летів із Києва до Мінська у компанії Алли Пінчук, яка працює керівницею компанії «Красний бор», що пов’язана з усіма ключовими активами олігарха Вороб’я.

Також «Схеми» виявили, що цей літак регулярно базується у Мінську і ним користується не тільки родини Козака та Медведчука, але й білоруський олігарх Микола Воробей та чільні менеджери його компаній. Так, наприклад, 15 березня цього року Воробей перебував на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва.

Що відомо про Воробʼя? Білоруські журналісти називають його одним з найбільш наближених до Лукашенка бізнесменів. Воробей має активи, які сконцентровані в основному в енергетичній галузі — це «Нафтобітумний завод», «Нова нафтова компанія», а також компанія «БелКазТранс», яка займається транспортуванням російського вугілля.

В Україні Воробей, за даними «Схем», придбав частину нафтопродуктопроводу, який тягнеться з Росії, возить російське вугілля українським металургам та на електростанції, а також міцно закріпився на ринку імпорту дизельного пального з Білорусі.