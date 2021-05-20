«Схемы»: Нардеп Тарас Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется беларусский олигарх Воробей

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак покинул Украину 24 февраля самолетом, которым пользуется Николай Воробей — беларусский олигарх, которого называют «кошельком» Александра Лукашенко.
Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» совместно с журналистами проекта расследований «Давайце Разбирацца» беларусского телеканала «Белсат».
Своими самолетами Козак воспользоваться не мог, поскольку на них и на обслуживающие компании Украина наложила санкции. Козак, по информации источника «Схем» из сферы авиаперевозок и в силовой структуре, 24 февраля находился на борту самолета Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA. Тогда самолет вылетел из Киева в Минск, а оттуда в Москву. С тех пор в Украину соратник Медведчука больше не возвращался. Отметим, что СБУ получила разрешение на задержание Козака, поскольку его подозревают в государственной измене.
А перед этим, 14 февраля, Козак летел из Киева в Минск в компании Аллы Пинчук, которая работает руководительницей компании «Красный бор», связанной со всеми ключевыми активами олигарха Воробья.
Также «Схемы» выявили, что этот самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, но и беларусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний. Так, например, 15 марта этого года Воробей находился на борту Embraer 650, который летел из Минска в Киев.
Что известно о Воробье? Беларусские журналисты называют его одним из самых приближенных к Лукашенко бизнесменов. У Воробья есть активы, которые сконцентрированы в основном в энергетической отрасли — это «Нефтебитумный завод», «Новая нефтяная компания», а так же компания «БелКазТранс», которая занимается транспортировкой российского угля.
В Украине Воробей, по данным «Схем», приобрел часть нефтепродуктопровода, который тянется из России, возит российский уголь украинским металлургам и на электростанции, а также прочно закрепился на рынке импорта дизельного топлива из Беларуси.
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