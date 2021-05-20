Al Jazeera: Ізраїль повідомив посередникам, що готовий припинити операцію у секторі Гази

Ізраїль повідомив Єгипту, який є посередником у переговорах щодо припинення вогню, що готовий припинити військову операцію в секторі Гази.
Про це повідомляють телеканал Al Jazeera та видання Haaretz з посиланням на джерела.
ЗМІ не наводять більше деталей пропозиції і терміни виконання режиму припинення вогню.
The Times of Israel повідомляє, що премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в четвер, 20 травня, проводить засідання Ради безпеки, на якому обговорюють операцію в Газі і дипломатичні зусилля третіх сторін з досягнення припинення вогню.
Haaretz додає, що за повідомленням ліванських ЗМІ, терористична група ХАМАС також погоджується на припинення вогню з Ізраїлем від завтрашнього дня, 21 травня.
В Ізраїлі обговорення щодо перемирʼя продовжилося після того, як президент США Джо Байден напередодні під час телефонної розмови з Нетаньягу заявив, що очікує «значної деескалації» конфлікту в секторі Гази вже протягом дня. Проте ізраїльский премʼєр після розмови з американським лідером заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію в секторі Гази.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь почав точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», і оголосив про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції.
- Організація ісламського співробітництва вимагає зупинити обстріли сектора Гази. Керівництво Ізраїлю говорить, що операція «Страж стіни» буде продовжена до досягнення всіх планів. Взаємні обстріли тривають.