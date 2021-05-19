Байден закликав Ізраїль до деескалації конфлікту в секторі Гази. Нетаньягу заявив, що операція триватиме

Президент США Джо Байден знову провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і заявив, що чекає «значної деескалації» конфлікту в секторі Гази вже протягом дня.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Два лідери детально обговорили події в Газі, прогрес Ізраїлю у зниженні потенціалу ХАМАС та інших терористичних елементів», — йдеться в повідомленні за результатами чергової розмови двох лідерів.

В Адміністрації президента США також наголосили, що Байден повідомив Нетаньягу, що сьогодні «очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню».