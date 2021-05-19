Байден призвал Израиль к деэскалации конфликта в секторе Газа. Нетаньяху заявил, что операция продолжится

Президент США Джо Байден снова провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что ожидает «значительной деэскалации» конфликта в секторе Газа уже в течение дня.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Два лидера подробно обсудили события в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов», — говорится в сообщении по результатам очередного разговора двух лидеров.
В Администрации президента США также отметили, что Байден сообщил Нетаньяху, что сегодня «ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня».
Нетаньяху после разговора с Байденом заявил, что Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа, сообщает The Times of Israel. Вместе с тем он отметил, что ценит поддержку американского лидера.
«Я полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока не будет достигнута ее цель — возвращение мира и безопасности для вас, граждане Израиля», — сказал Нетаньяху.
- 10 мая на фоне стычек в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в частности тоннелей сети «Метро», и объявил о начале операции «Страж стены». 13 мая началась наземная фаза операции.
- Организация исламского сотрудничества потребовала остановить обстрелы сектора Газа. Руководство Израиля говорит, что операция «Страж стены» будет продолжена до достижения всех планов. Взаимные обстрелы продолжаются.