Байден призвал Израиль к деэскалации конфликта в секторе Газа. Нетаньяху заявил, что операция продолжится

Президент США Джо Байден снова провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что ожидает «значительной деэскалации» конфликта в секторе Газа уже в течение дня.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Два лидера подробно обсудили события в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов», — говорится в сообщении по результатам очередного разговора двух лидеров.

В Администрации президента США также отметили, что Байден сообщил Нетаньяху, что сегодня «ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня».