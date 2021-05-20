Al Jazeera: Израиль сообщил посредникам, что готов прекратить операцию в секторе Газы

Израиль сообщил Египту, который является посредником в переговорах о прекращении огня, что готов прекратить военную операцию в секторе Газы.

Об этом сообщают телеканал Al Jazeera и издание Haaretz со ссылкой на источники.

СМИ не приводят больше деталей предложения и сроки выполнения режима прекращения огня.

The Times of Israel сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг, 20 мая, проводит заседание Совета безопасности, на котором обсуждают операцию в Газе и дипломатические усилия третьих сторон по достижению прекращения огня.

Haaretz добавляет, что по сообщению ливанских СМИ, террористическая группа ХАМАС также соглашается на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня, 21 мая.

В Израиле обсуждения о перемирии продолжилось после того, как президент США Джо Байден накануне во время телефонного разговора с Нетаньяху заявил, что ожидает «значительной деэскалации» конфликта в секторе Газы уже в течение дня. Однако израильский премьер после разговора с американским лидером заявил, что Израиль продолжит военную операцию в секторе Газы.