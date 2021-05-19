В Україні 5 тисяч нових COVID-хворих. Одужало в 3 рази більше людей

В Україні за минулу добу зареєстрували 5 138 нових COVID-хворих, серед яких 260 дітей і 187 медиків. Найбільше нових хворих у Харківській (567), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях. У столиці — 477 хворих.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За 18 травня в лікарні доставили 2 269 людей, а виписали 3 174 пацієнти. Померли 227 людей, а одужали — 17 102.
Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 165 233 зараження (одужали 1 899 446 осіб) і 48 696 смертей.
- 18 травня в Україну прилетів літак з майже 123 тисячами доз вакцини Pfizer. Перша партія вакцини Pfizer (117 тисяч доз) в рамках COVAX прибула в Україну 16 квітня.
- В Україну вже доставили 1 млн 215 тисяч доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі та 367 тисяч через COVAX. До кінця травня очікується додатково 705 тисяч доз вакцин через COVAX. Наступна партія AstraZeneca прибуде 24—25 травня.