В Україні 5 тисяч нових COVID-хворих. Одужало в 3 рази більше людей

В Україні за минулу добу зареєстрували 5 138 нових COVID-хворих, серед яких 260 дітей і 187 медиків. Найбільше нових хворих у Харківській (567), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях. У столиці — 477 хворих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За 18 травня в лікарні доставили 2 269 людей, а виписали 3 174 пацієнти. Померли 227 людей, а одужали — 17 102.

Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 165 233 зараження (одужали 1 899 446 осіб) і 48 696 смертей.