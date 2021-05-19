В Украине 5 тысяч новых COVID-больных. Выздоровело в 3 раза больше людей

В Украине за прошлые сутки зарегистрировали 5 138 новых COVID-больных, среди которых 260 детей и 187 медиков. Больше всего новых больных в Харьковской (567), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях. В столице — 477 больных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За 18 мая в больницы доставили 2 269 человек, а выписали 3 174 пациента. Умерли 227 людей, а выздоровели — 17 102.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 165 233 заражения (выздоровели 1 899 446 человек) и 48 696 летальных исходов.