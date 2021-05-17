Секретар РНБО Данілов заявив, що партія ОПзЖ — це філія «Единой России» і звинуватив її у російській пропаганді

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що партія «Опозиційна платформа — За життя» перебуває в опозиції не до влади, а до України загалом, повторює наративи російської пропаганди та погрожує Європі.

Про це він написав у Facebook.

«У ці складні часи всередині країни ми маємо опозицію не до влади, а опозицію до держави, до самого факту її існування. Лицемірство заяв керманичів фактично російського політичного представництва в України — партії ОПзЖ — навряд чи може здивувати, особливо враховуючи, що вони виписуються за лекалами «школи» пропагандистів імені Симоньян. Але зухвалість останнього партійного звернення щодо політичної ситуації в Україні викликає особливе здивування», — заявив Данілов.

Секретар РНБО називає партію російською філією політсили Путіна «Единая Россия» й зазначає, що вона дублює та розвиває російські пропагандистські наративи — про «цькування інакомислення», «внутрішній конфлікт» та «утиски російської мови».

Данілов наголосив, що ОПзЖ своїми заявами про загрози розв’язання війни в Європі через ескалацію на Донбасі ставить ультиматум і шантажує не тільки Україну, але й світ. Секретар РНБО зазначив, що для членів цієї партії справедливий суд — це суд над Василем Стусом 1980 року.