Секретарь СНБО Данилов заявил, что партия ОПзЖ — это филиал «Единой России» и обвинил ее в российской пропаганде

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» находится в оппозиции не к власти, а к Украине в целом, повторяет нарративы российской пропаганды и угрожает Европе.
Об этом он написал в Facebook.
«В эти сложные времена внутри страны мы имеем оппозицию не к власти, а оппозицию к государству, к самому факту его существования. Лицемерие заявлений руководителей фактически российского политического представительства в Украине — партии ОПЗЖ — вряд ли может удивить, особенно учитывая, что они выписываются по лекалам «школы» пропагандистов имени Симоньян. Но дерзость последнего партийного обращения относительно политической ситуации в Украине вызывает особое удивление», — заявил Данилов.
Секретарь СНБО называет партию российским филиалом политсилы Путина «Единая Россия» и отмечает, что она дублирует и развивает российские пропагандистские нарративы — о «травле инакомыслия», «внутреннем конфликте» и «притеснении русского языка».
Данилов отметил, что ОПзЖ своими заявлениями об угрозах развязывания войны в Европе из-за эскалации на Донбассе ставит ультиматум и шантажирует не только Украину, но и мир. Секретарь СНБО отметил, что для членов этой партии справедливый суд — это суд над Василием Стусом 1980 года.
Напомним, что 17 мая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление «О тревожной политической ситуации в Украине»: в ней они заявляют о «травле инакомыслия» и отмечают, что это может привести к эскалации конфликта на Донбассе, «который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе».
Перед этим — 13 мая — суд отправил главу политсилы партии Виктора Медведчука под домашний арест по делу о госизмене. В партии это назвали «притеснениями оппозиции». После этого Данилов предложил обменять Медведчука на политзаключенных Кремля.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.