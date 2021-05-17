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Секретарь СНБО Данилов заявил, что партия ОПзЖ — это филиал «Единой России» и обвинил ее в российской пропаганде

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Секретарь СНБО Данилов заявил, что партия ОПзЖ — это филиал «Единой России» и обвинил ее в российской пропаганде

Офіс президента України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» находится в оппозиции не к власти, а к Украине в целом, повторяет нарративы российской пропаганды и угрожает Европе.

Об этом он написал в Facebook.

«В эти сложные времена внутри страны мы имеем оппозицию не к власти, а оппозицию к государству, к самому факту его существования. Лицемерие заявлений руководителей фактически российского политического представительства в Украине — партии ОПЗЖ — вряд ли может удивить, особенно учитывая, что они выписываются по лекалам «школы» пропагандистов имени Симоньян. Но дерзость последнего партийного обращения относительно политической ситуации в Украине вызывает особое удивление», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО называет партию российским филиалом политсилы Путина «Единая Россия» и отмечает, что она дублирует и развивает российские пропагандистские нарративы — о «травле инакомыслия», «внутреннем конфликте» и «притеснении русского языка».

Данилов отметил, что ОПзЖ своими заявлениями об угрозах развязывания войны в Европе из-за эскалации на Донбассе ставит ультиматум и шантажирует не только Украину, но и мир. Секретарь СНБО отметил, что для членов этой партии справедливый суд — это суд над Василием Стусом 1980 года.

Напомним, что 17 мая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление «О тревожной политической ситуации в Украине»: в ней они заявляют о «травле инакомыслия» и отмечают, что это может привести к эскалации конфликта на Донбассе, «который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе».

Перед этим — 13 мая — суд отправил главу политсилы партии Виктора Медведчука под домашний арест по делу о госизмене. В партии это назвали «притеснениями оппозиции». После этого Данилов предложил обменять Медведчука на политзаключенных Кремля.