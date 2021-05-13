Instagram прийняла мечеть Аль-Акса в Єрусалимі за терористичну організацію

Соцмережа Instagram помилково позначила терористичною організацією мечеть Аль-Акса в Єрусалимі, сутички біля якої стали однією з причин нової палестино-ізраїльської війни.
Про це пише BuzzFeed.
Соцмережа видалила частину контенту про мечеть і хештеги #AlAqsa, # الااى або # الى — їх використовували, щоб привернути увагу до сутичок між ізраїльською поліцією і мусульманами, які спалахнули на початку травня.
Помилка, імовірно, повʼязана зі спільною роботою влади Ізраїлю і власником Instagram — компанією Facebook. Ізраїль з 2016 року допомагає відстежувати повідомлення, які підбурюють до насильства. Імовірно, контент блокували ізраїльські модератори. Користувачі отримували повідомлення, що їхній контент видалений через звʼязок з «насильством або небезпечними організаціями».
Помилку помітили співробітники компанії Instagram і незабаром почали відновлювати контент.
«Ці помилки неприйнятні. Аль-Акса — третє за святістю місце для ісламських віруючих і центральне місце віри приблизно для 1,8 мільярда людей», — заявили у Facebook.
- 7 травня в останній день Рамадану у східному Єрусалимі спалахнули запеклі сутички між ізраїльською поліцією і палестинцями. Основні зіткнення відбувалися на Храмовій горі, де на пʼятничну молитву зібралися тисячі мусульман. Великі зіткнення спостерігалися біля Аль-Акси. За три дні постраждали майже тисяча осіб.
- 10 травня рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь почав операцію «Страж Стіни». У місті Лод та інших змішаних населених пунктах спалахнули масові заворушення і міжетнічні сутички. За три дні загинули 6 ізраїльтян і 67 палестинців.