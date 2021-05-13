Instagram приняла мечеть Аль-Акса в Иерусалиме за террористическую организацию

Соцсеть Instagram ошибочно обозначила террористической организацией мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, стычки возле которой стали одной из причин новой палестино-израильской войны.

Об этом пишет BuzzFeed.

Соцсеть удалила часть контента о мечети и хештеги #AlAqsa, #الااى или #الى — их использовали, чтобы привлечь внимание к стычкам между израильской полицией и мусульманами, которые вспыхнули в начале мая.

Ошибка, вероятно, связана с совместной работой властей Израиля и владельцем Instagram — компанией Facebook. Израиль с 2016 года помогает отслеживать сообщения, которые подстрекают к насилию. Вероятно, контент блокировали израильские модераторы. Пользователи получали уведомление, что их контент удален из-за связи с «насилием или опасными организациями».

Ошибку заметили сотрудники компании Instagram и вскоре начали восстанавливать контент.

«Эти ошибки неприемлемы. Аль-Акса — третье по святости место для исламских верующих и центральное место веры примерно для 1,8 миллиарда человек», — заявили в Facebook.