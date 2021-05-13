Instagram приняла мечеть Аль-Акса в Иерусалиме за террористическую организацию

Соцсеть Instagram ошибочно обозначила террористической организацией мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, стычки возле которой стали одной из причин новой палестино-израильской войны.
Об этом пишет BuzzFeed.
Соцсеть удалила часть контента о мечети и хештеги #AlAqsa, #الااى или #الى — их использовали, чтобы привлечь внимание к стычкам между израильской полицией и мусульманами, которые вспыхнули в начале мая.
Ошибка, вероятно, связана с совместной работой властей Израиля и владельцем Instagram — компанией Facebook. Израиль с 2016 года помогает отслеживать сообщения, которые подстрекают к насилию. Вероятно, контент блокировали израильские модераторы. Пользователи получали уведомление, что их контент удален из-за связи с «насилием или опасными организациями».
Ошибку заметили сотрудники компании Instagram и вскоре начали восстанавливать контент.
«Эти ошибки неприемлемы. Аль-Акса — третье по святости место для исламских верующих и центральное место веры примерно для 1,8 миллиарда человек», — заявили в Facebook.
- 7 мая в последний день Рамадана в восточном Иерусалиме вспыхнули ожесточенные стычки между израильской полицией и палестинцами. Основные столкновения происходили на Храмовой горе, где на пятничную молитву собрались тысячи мусульман. Крупные столкновения наблюдались возле Аль-Аксы. За три дня пострадали почти тысяча человек.
- 10 мая движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Страж Стены». В городе Лод и других смешанных населенных пунктах вспыхнули массовые беспорядки и межэтнические стычки. За три дня погибли 6 израильтян и 67 палестинцев.