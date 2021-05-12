«Навряд чи зможемо надати якусь допомогу»: у Кремлі прокоментували підозру Медведчуку

У Кремлі повідомили, що один із лідерів ОПзЖ Віктор Медведчук після оголошення підозри не звертався до Росії по допомогу.
Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише РБК.
«Ми не збираємося втручатися в ці процеси, <...> ми хотіли б переконатися, що за цим переслідуванням немає бажання позбутися політичних конкурентів», — зазначив він.
За словами Пєскова, Росія навряд чи зможе надати Медведчуку якусь допомогу в цьому питанні. Щодо політичного притулку той до РФ не звертався.
«Він не звертався, наскільки я знаю, по допомогу, і навряд чи ми можемо надати йому якусь допомогу на тлі переслідування, яке нині має місце», — підкреслив Пєсков.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності і співпраці з країною-агресором. Йдеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- ОПзЖ, як і у випадку із санкціями проти телеканалів Козака/Медведчука, знову заявила про «політичну помсту і розправу».
- У СБУ зазначили, що нардеп Тарас Козак перебуває в Росії. Повертатися до України він не збирається.