«Навряд чи зможемо надати якусь допомогу»: у Кремлі прокоментували підозру Медведчуку

У Кремлі повідомили, що один із лідерів ОПзЖ Віктор Медведчук після оголошення підозри не звертався до Росії по допомогу.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише РБК.

«Ми не збираємося втручатися в ці процеси, <...> ми хотіли б переконатися, що за цим переслідуванням немає бажання позбутися політичних конкурентів», — зазначив він.