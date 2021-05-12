«Вряд ли сможем предоставить какую-либо помощь»: в Кремле прокомментировали подозрение Медведчуку

В Кремле сообщили, что один из лидеров ОПзЖ Виктор Медведчук после объявления подозрения не обращался к России за помощью.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РБК.
«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, <...> мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием нет желания избавиться от политических конкурентов», — отметил он.
По словам Пескова, Россия вряд ли сможет оказать Медведчуку какую-то помощь в этом вопросе. Что касается политического убежища, то тот к РФ не обращался.
«Он не обращался, насколько я знаю, за помощью, и вряд ли мы можем предоставить ему какую-то помощь на фоне преследования, которое сейчас имеет место», — подчеркнул Песков.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, вновь заявила о «политической мести и расправе».
- В СБУ отметили, что нардеп Тарас Козак находится в России. Возвращаться в Украину он не собирается.