«Вряд ли сможем предоставить какую-либо помощь»: в Кремле прокомментировали подозрение Медведчуку

В Кремле сообщили, что один из лидеров ОПзЖ Виктор Медведчук после объявления подозрения не обращался к России за помощью.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, <...> мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием нет желания избавиться от политических конкурентов», — отметил он.