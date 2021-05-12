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«Вряд ли сможем предоставить какую-либо помощь»: в Кремле прокомментировали подозрение Медведчуку

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
«Вряд ли сможем предоставить какую-либо помощь»: в Кремле прокомментировали подозрение Медведчуку

Мариенко Андрей / УНИАН

В Кремле сообщили, что один из лидеров ОПзЖ Виктор Медведчук после объявления подозрения не обращался к России за помощью.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, <...> мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием нет желания избавиться от политических конкурентов», — отметил он.

По словам Пескова, Россия вряд ли сможет оказать Медведчуку какую-то помощь в этом вопросе. Что касается политического убежища, то тот к РФ не обращался.

«Он не обращался, насколько я знаю, за помощью, и вряд ли мы можем предоставить ему какую-то помощь на фоне преследования, которое сейчас имеет место», — подчеркнул Песков.