Bild: Перемовини щодо поставок російської вакцини у Німеччину зайшли у глухий кут. Однак у РФ це заперечують

Росія не зможе поставити у червні — липні 2021 року у Німеччину свою вакцину від коронавірусу «Супутник V», а після цього терміну потреба у препараті відпаде через розширення поставок інших вакцин. Про це повідомляє газета Bild з посиланням на учасників переговорного процесу. Видання схарактеризувало угоду як «по суті мертву».

Джерела розповіли, що переговори щодо поставок «Супутник V» у Німеччину затягуються все більше — Росія не зможе поставити вакцину влітку через брак сировини. Інша причина — це обіцянка Росії поставити вакцину в Індію. Для того, щоб забезпечити поставку вакцини для Німеччини, Росія повинна буде відмовитися від поставок в Індію, а в ситуації, що склалася, це неможливо. Нагадаємо, що Індія потерпає від стрімкого поширення мутації коронавірусу, тому влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».