Bild: Перемовини щодо поставок російської вакцини у Німеччину зайшли у глухий кут. Однак у РФ це заперечують

Росія не зможе поставити у червні — липні 2021 року у Німеччину свою вакцину від коронавірусу «Супутник V», а після цього терміну потреба у препараті відпаде через розширення поставок інших вакцин.
Про це повідомляє газета Bild з посиланням на учасників переговорного процесу.
Видання схарактеризувало угоду як «по суті мертву».
Джерела розповіли, що переговори щодо поставок «Супутник V» у Німеччину затягуються все більше — Росія не зможе поставити вакцину влітку через брак сировини.
Інша причина — це обіцянка Росії поставити вакцину в Індію. Для того, щоб забезпечити поставку вакцини для Німеччини, Росія повинна буде відмовитися від поставок в Індію, а в ситуації, що склалася, це неможливо. Нагадаємо, що Індія потерпає від стрімкого поширення мутації коронавірусу, тому влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».
Bild також зазначає, що вимоги Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) до російської вакцини для її схвалення на території ЄС набагато вищі, ніж цього очікували в Москві.
Водночас Російський фонд прямих інвестицій, який займається контрактами на поставку вакцин від коронавірус, спростував матеріал газети Bild.
Публікацію назвали прикладом дезінформації, мета якої не допустити російську вакцину на європейський ринок. Фонд наголосив, що перемовини про закупівлю вакцини тривають, «Супутник V» можуть поставити у Німеччину вже в червні цього року — і це не нашкодить поставкам в інші країни.
Нагадаємо, що у березні уряд Німеччини заявив, що готовий застосовувати для вакцинації від коронавірусу «Супутник V» — але після того, як його схвалить регулятор ЄС (EMA).
- У квітні прем’єр-міністр Баварії заявив про наміри замовити 2,5 млн доз російської вакцини «Супутник V». Тоді у Бундестазі розкритикували це рішення та запропонували канцлеру Ангелі Меркель втрутитись.
- Медичний журнал The Lancet опублікував підсумки третьої фази випробувань препарату «Супутник V». Вакцина виявилася ефективною на 91,6%, раніше її творці заявляли про 95%.
- 4 березня Євросоюз почав розгляд російської вакцини «Супутник V» в прискореному режимі. Водночас у європейському регуляторі сумніваються в ефективності цієї вакцини. Там зазначають, що даних для її визначення недостатньо, і називають препарат «російською рулеткою».