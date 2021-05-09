Bild: Переговоры по поставкам российской вакцины в Германию зашли в тупик. Однако в РФ это отрицают

Россия не сможет поставить в июне — июля 2021 года в Германию свою вакцину от коронавируса «Спутник V», а после этого срока потребность в препарате отпадет из-за расширение поставок других вакцин.
Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на участников переговорного процесса.
Издание охарактеризовали соглашение как «по сути мертвое».
Источники рассказали, что переговоры по поставкам «Спутник V» в Германию затягиваются все больше — Россия не сможет поставить вакцину летом из-за нехватки сырья.
Другая причина — это обещание России поставить вакцину в Индию. Для того, чтобы обеспечить поставку вакцины для Германии, Россия должна будет отказаться от поставок в Индию, а в сложившейся ситуации это невозможно. Напомним, что Индия страдает от стремительного распространения мутации коронавируса, поэтому власть на фоне вспышки приостановила экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрила российскую вакцину «Спутник V».
Bild также отмечает, что требования Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) к российской вакцине для ее одобрения на территории ЕС гораздо выше, чем этого ожидали в Москве.
В то же время Российский фонд прямых инвестиций, который занимается контрактами на поставку вакцин от коронавирус, опроверг материал газеты Bild.
Публикацию назвали примером дезинформации, цель которой не допустить российскую вакцину на европейский рынок. Фонд отметил, что переговоры о закупке вакцины продолжаются, «Спутник V» могут поставить в Германию уже в июне этого года — и это не навредит поставкам в другие страны.
Напомним, что в марте правительство Германии заявило, что готово применять для вакцинации от коронавируса «Спутник V» — но после того, как его одобрит регулятор ЕС (EMA).
- В апреле премьер-министр Баварии заявил о намерениях заказать 2,5 млн доз российской вакцины «Спутник V». Тогда в Бундестаге раскритиковали это решение и предложили канцлеру Ангеле Меркель вмешаться.
- Медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы испытаний препарата «Спутник V». Вакцина оказалась эффективной на 91,6%, ранее ее создатели заявляли о 95%.
- 4 марта Евросоюз начал рассмотрение российской вакцины «Спутник V» в ускоренном режиме. Однако в европейском регуляторе сомневаются в эффективности этой вакцины. Там отмечают, что данных для ее определения недостаточно, и называют препарат «русской рулеткой».