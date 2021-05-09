Bild: Переговоры по поставкам российской вакцины в Германию зашли в тупик. Однако в РФ это отрицают

Россия не сможет поставить в июне — июля 2021 года в Германию свою вакцину от коронавируса «Спутник V», а после этого срока потребность в препарате отпадет из-за расширение поставок других вакцин. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на участников переговорного процесса. Издание охарактеризовали соглашение как «по сути мертвое».

Источники рассказали, что переговоры по поставкам «Спутник V» в Германию затягиваются все больше — Россия не сможет поставить вакцину летом из-за нехватки сырья. Другая причина — это обещание России поставить вакцину в Индию. Для того, чтобы обеспечить поставку вакцины для Германии, Россия должна будет отказаться от поставок в Индию, а в сложившейся ситуации это невозможно. Напомним, что Индия страдает от стремительного распространения мутации коронавируса, поэтому власть на фоне вспышки приостановила экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрила российскую вакцину «Спутник V».