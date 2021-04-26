ТКГ щодо Донбасу запланувала на тижні два засідання. Що обговорять?

На цьому тижні мають відбутися два засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі.
Як повідомляє українська делегація в ТКГ, у вівторок, 27 квітня, пройдуть відеоконференції робочих підгруп, а в середу, 28 квітня, — спільне засідання.
Українська делегація винесе питання порушення режиму припинення вогню бойовиками і російськими силами, гарантування безпеки в зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню.
Також у планах — обговорити відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у пунктах Золоте і Щастя, обмін утримуваними особами і повний доступ міжнародних організацій.
Крім того, буде продовжена розробка плану спільних кроків, реалізація Мінських угод і підсумків Паризького саміту, також обговорюватимуть відновлення соціально-економічних звʼязків через лінію розмежування.
«Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників «нормандської четвірки», мета яких — повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню», — зазначили в делегації.
- 20 квітня українська делегація в ТКГ повідомила, що вдалося досягти суттєвих зрушень у питанні дотримання перемирʼя. Остаточне рішення ухвалюватимуть 28 квітня.
- Раніше українська делегація в ТКГ відмовилася продовжувати переговори в Мінську через «думку проросійського напряму й антиукраїнського характеру» в Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що не проти перенести переговорний майданчик з Мінська.
- 20 квітня президент Зеленський запропонував Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі. Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати питання Донбасу, то йому потрібно безпосередньо спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час». Зеленський після заявив, що зустріч із Путіним у перспективі відбудеться.