ТКГ по Донбассу запланировала на неделе два заседания. Что обсудят?

На этой неделе должны состояться два заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.
Как сообщает украинская делегация в ТКГ, во вторник, 27 апреля, пройдут видеоконференции рабочих подгрупп, а в среду, 28 апреля, — общее заседание.
Украинская делегация поднимет вопрос о нарушении режима прекращения огня боевиками и российскими силами, обеспечении безопасности в зоне конфликта и соблюдении режима прекращения огня.
Также в планах — обсудить возобновление работы КПВВ и открытие новых в пунктах Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами и полный доступ международных организаций.
Кроме того, продолжится разработка плана совместных шагов, реализация Минских соглашений и итогов Парижского саммита, также обсудят восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
«В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников «нормандской четверки», цель которых — вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — отметили в делегации.
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- 20 апреля президент Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу на Донбассе. Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время». Зеленский после заявил, что встреча с Путиным в перспективе состоится.