ТКГ по Донбассу запланировала на неделе два заседания. Что обсудят?

На этой неделе должны состояться два заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Как сообщает украинская делегация в ТКГ, во вторник, 27 апреля, пройдут видеоконференции рабочих подгрупп, а в среду, 28 апреля, — общее заседание.

Украинская делегация поднимет вопрос о нарушении режима прекращения огня боевиками и российскими силами, обеспечении безопасности в зоне конфликта и соблюдении режима прекращения огня.

Также в планах — обсудить возобновление работы КПВВ и открытие новых в пунктах Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами и полный доступ международных организаций.

Кроме того, продолжится разработка плана совместных шагов, реализация Минских соглашений и итогов Парижского саммита, также обсудят восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

«В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников «нормандской четверки», цель которых — вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — отметили в делегации.