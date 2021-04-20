Украинская делегация в ТКГ сообщила о «существенных сдвигах» на переговорах по Донбассу

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила, что на заседании подгруппы по безопасности удалось достичь существенных сдвигов в вопросе соблюдения перемирия на Донбассе.

Об этом пишет пресс-служба делегации.

«Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу взяли украинский проект Дополнения», — отметили там.

Также в украинской делегации сообщили, что до конца недели возможно еще одно заседание подгруппы. Окончательное решение примут на заседании ТКГ на уровне глав делегаций 28 апреля.