На ТКГ договорились о дате внеочередного заседания подгруппы по безопасности

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что стороны договорились о дате внеочередного заседания подгруппы по безопасности.
Об этом он рассказал в комментарии Интерфаксу.
«Заседание подгруппы по безопасности ТКГ — завтра [20 апреля], начало в 10 утра», — отметил Арестович.
На заседании 14 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по Донбассу инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности. Глава делегации Леонид Кравчук отметил, что для совершенствования доказательств нарушения перемирия нужен дополнительный доступ наблюдателей ОБСЕ.
- Ранее украинская делегация в ТКГ по Донбассу отказалась продолжать переговоры в Минске из-за «мыслей пророссийского направления и антиукраинского характера» в Беларуси. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы делегации Алексей Резников.
- Перед этим глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что представители Украины не будут участвовать в консультациях политической подгруппы, пока из переговоров не исключат заочно осужденную за терроризм Майю Пирогову — «общественного эксперта» от «ДНР» .