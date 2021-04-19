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На ТКГ договорились о дате внеочередного заседания подгруппы по безопасности

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
На ТКГ договорились о дате внеочередного заседания подгруппы по безопасности

Степанов Анатолий / УНИАН

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что стороны договорились о дате внеочередного заседания подгруппы по безопасности.

Об этом он рассказал в комментарии Интерфаксу.

«Заседание подгруппы по безопасности ТКГ — завтра [20 апреля], начало в 10 утра», — отметил Арестович.

На заседании 14 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по Донбассу инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности. Глава делегации Леонид Кравчук отметил, что для совершенствования доказательств нарушения перемирия нужен дополнительный доступ наблюдателей ОБСЕ.