Украинская делегация в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба делегации в ТКГ.

«Глава украинской делегации Кравчук начал обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание», — говорится в сообщении.

Кравчук отметил, что для совершенствования доказательств нарушения перемирия требуется дополнительный доступ наблюдателей ОБСЕ.

В то же время представитель украинской делегации Алексей Арестович отметил, что дату внеочередного заседания подгруппы по безопасности должна определить ОБСЕ.