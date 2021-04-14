Украинская делегация в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба делегации в ТКГ.
«Глава украинской делегации Кравчук начал обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание», — говорится в сообщении.
Кравчук отметил, что для совершенствования доказательств нарушения перемирия требуется дополнительный доступ наблюдателей ОБСЕ.
В то же время представитель украинской делегации Алексей Арестович отметил, что дату внеочередного заседания подгруппы по безопасности должна определить ОБСЕ.
- Представители боевиков «ЛДНР» 19 января пригласили на заседание Трехсторонней контактной группы «экспертов» (в частности, Майю Пирогову). Тогда Украина выразила возмущение, почему ОБСЕ на это никак не отреагировала, ведь боевики на этих заседаниях находятся неофициально и при этом еще приглашают посторонних людей.
- 17 марта украинская делегация в Трехсторонней контактной группе вышла из комнаты переговоров из-за «эксперта». Впоследствии российская делегация в ТКГ якобы выразила готовность устранить из переговорного процесса Пирогову.
- В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Пирогову к 10 годам лишения свободы за создание террористической организации «ДНР». Боевики называют ее журналистом, блогером и волонтером. В свое время Пирогова руководила «министерством информационной политики ДНР».