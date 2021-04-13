Переговоры в ТКГ перенесли из-за присутствия «эксперта» боевиков. Те в ответ требуют исключить Казанского

Переговоры в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы 13 апреля опять не состоялись из-за «эксперта» Майи Пироговой, которую оккупанты привели с собой на заседание. Переговоры перенесли на 27 апреля.

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook.

«Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол [ОБСЕ] Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как-то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую представители ОРДО приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации», — отметил Гармаш.

Он рассказал, что боевики взамен предложили украинской стороне исключить из состава украинской делегации представителя Донецка Дениса Казанского, против которого в «ДНР» якобы «открыто дело».

По словам Гармаша, российские представители ОРДЛО предложили также два варианта: «игнорировать факт наличия уголовных дел» и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры без участия экспертов и советников.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин отметил, что все члены украинской делегации, включая экспертов, введены в нее официальными нотами МИД и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ, поскольку сторонами переговоров являются лишь Украина и РФ при посредничестве ОБСЕ.