Переговоры в ТКГ перенесли из-за присутствия «эксперта» боевиков. Те в ответ требуют исключить Казанского

Переговоры в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы 13 апреля опять не состоялись из-за «эксперта» Майи Пироговой, которую оккупанты привели с собой на заседание. Переговоры перенесли на 27 апреля.
Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook.
«Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол [ОБСЕ] Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как-то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую представители ОРДО приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации», — отметил Гармаш.
Он рассказал, что боевики взамен предложили украинской стороне исключить из состава украинской делегации представителя Донецка Дениса Казанского, против которого в «ДНР» якобы «открыто дело».
По словам Гармаша, российские представители ОРДЛО предложили также два варианта: «игнорировать факт наличия уголовных дел» и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры без участия экспертов и советников.
Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин отметил, что все члены украинской делегации, включая экспертов, введены в нее официальными нотами МИД и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ, поскольку сторонами переговоров являются лишь Украина и РФ при посредничестве ОБСЕ.
- Представители боевиков «ЛДНР» 19 января пригласили на заседание Трехсторонней контактной группы «экспертов» (в частности, Пирогову). Тогда Украина выразила возмущение, почему ОБСЕ на это никак не отреагировала, ведь боевики на этих заседаниях находятся неофициально и еще приглашают посторонних людей.
- 17 марта украинская делегация в Трехсторонней контактной группе вышла из комнаты переговоров из-за «эксперта». Впоследствии российская делегация в ТКГ якобы выразила готовность устранить из переговорного процесса Пирогову.
- В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Пирогову к 10 годам лишения свободы за создание террористической организации «ДНР». Боевики называют ее журналистом, блогером и волонтером. В свое время Пирогова руководила «министерством информационной политики ДНР».