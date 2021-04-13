Переговори у ТКГ перенесли через присутність «експертки» бойовиків. Ті у відповідь вимагають виключити Казанського

Переговори в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи 13 квітня знову не відбулися через «експертку» Майю Пирогову, яку окупанти привели із собою на засідання. Переговори перенесли на 27 квітня.
Про це повідомив член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш у Facebook.
«Формальна частина засідання робочої групи ТКГ з політичних питань сьогодні так і не розпочалася. Посол [ОБСЄ] Морель дипломатично переніс її на 27 квітня. За цей час він сподівається, що ТКГ вдасться якось врегулювати проблему з терористкою Пироговою, яку представники ОРДО приводять на переговори без жодного офіційного статусу та легітимізації», — наголосив Гармаш.
Він розповів, що бойовики взамін запропонували українській стороні виключити зі складу української делегації представника Донецька Дениса Казанського, проти якого у «ДНР» нібито «порушено справу».
За словами Гармаша, російські представники з ОРДЛО запропонували також два варіанти: «ігнорувати факт наявності кримінальних справ» і продовжувати працювати з Пироговою і Казанським або продовжувати переговори без участі експертів і радників.
Представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін наголосив, що усі члени української делегації, включно з експертами, введені до неї офіційними нотами МЗС і братимуть участь у засіданнях робочих груп і ТКГ, оскільки сторонами переговорів є лише Україна і РФ за посередництва ОБСЄ.
- Представники бойовиків «ЛДНР» 19 січня запросили на засідання Тристоронньої контактної групи «експертів» (зокрема, Пирогову). Тоді Україна висловила обурення, чому ОБСЄ на це ніяк не відреагувала, адже бойовики на цих засіданнях перебувають неофіційно і при цьому ще запрошують сторонніх людей.
- 17 березня українська делегація у Тристоронній контактній групі вийшла з кімнати переговорів через «експертку». Згодом російська делегація у ТКГ нібито висловила готовність усунути з переговорного процесу Пирогову.
- У 2018 році суд у Чернівцях заочно засудив Пирогову до 10 років позбавлення волі за створення терористичної організації «ДНР». Бойовики називають її журналістом, блогером і волонтером. Свого часу Пирогова керувала «міністерством інформаційної політики ДНР».